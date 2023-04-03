Кержаков раскрыл подробности своего ухода из «Кармиотиссы»

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Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, почему решил покинуть кипрский клуб.
Кержаков раскрыл подробности своего ухода из «Кармиотиссы»
  • РИА Новости

«Атмосфера, которая была в клубе, смущала меня с самого начала. В последнее время в клубе и вокруг команды сложилась совершенно непрофессиональная среда. Скажу лишь о том, что решение об уходе я был вынужден принять уже в перерыве последнего матча», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу 1 апреля объявил об увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

Кержаков возглавил клуб 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Кержаков рассказал, как узнал об уходе брата Александра с поста тренера «Кармиотиссы».

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