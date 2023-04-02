Кержаков рассказал, как узнал об уходе брата Александра с поста тренера «Кармиотиссы»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, когда узнал об уходе брата Александра Кержакова с поста главного тренера кипрской «Кармиотиссы».

«Для меня новость, что брат покинул тренерский пост, узнал это во время матча. Спрошу у него, не общался с ним ещё», — цитирует голкипера «Матч ТВ».

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу 1 апреля объявил об увольнении Александра Кержакова с поста главного тренера команды.

Кержаков возглавил клуб 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее в «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова с поста главного тренера.