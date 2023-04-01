В «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова с поста главного тренера

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Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу назвал причины увольнения Александра Кержакова с поста главного тренера.
В «Кармиотиссе» объяснили увольнение Кержакова с поста главного тренера
  • РИА Новости

«К сожалению, отсутствие результатов не позволило Кержакову оставаться в клубе. Он почувствовал, что команде нужны перемены, и объявил, что уходит. Такова жизнь в футболе!

Но мы благодарны Александру за время с нами и желаем дальнейших успехов», — приводит слова Антониу Sport24.

Кержаков возглавил клуб 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, чего не хватило команде для победы над «Ахматом» в матче РПЛ.

 

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