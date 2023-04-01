Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, чего не хватило команде для победы над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Абаскаль объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Ахматом»
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«Нам не хватает злости — вот и всё. Мы можем создавать больше моментов, но мы подали десять угловых, а вратарь соперника признан лучшим.

Они приехали играть на ничью, они её добились. Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что команде было сложно в матче со «Спартаком».

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