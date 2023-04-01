Ташуев заявил, что «Ахмату» было сложно в матче со «Спартаком» в РПЛ

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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал сложным матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
Ташуев заявил, что «Ахмату» было сложно в матче со «Спартаком» в РПЛ
  • РИА Новости

«Непривычно, что команда так много оборонялась. Но учитывая силу «Спартака», нам было сложно. Доволен, как отработали в обороне, но недоволен атакующими действиями.

Надо отметить, что сейчас «Спартак» похож на тот «Спартак», что был раньше. Короткий пас, владение мячом. Структурно это так называемый организованный хаос», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

Ранее сообщалось, что вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что команда должна быть довольна ничьей в матче со «Спартаком».

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