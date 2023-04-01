Шелия считает, что «Ахмат» должен быть доволен ничьей в матче со «Спартаком»

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что команда должна быть довольна ничьей в матче со «Спартаком» в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы должны быть довольны тем, что не проиграли сегодня. Тяжело припомнить, чтобы у нас были какие‑то моменты. К сожалению, сегодня не удалось сыграть в атаке.

Спасибо ребятам, что отважно сражались в обороне», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.

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