Шелия считает, что «Ахмат» должен быть доволен ничьей в матче со «Спартаком»
- Gettyimages.ru
«Мы должны быть довольны тем, что не проиграли сегодня. Тяжело припомнить, чтобы у нас были какие‑то моменты. К сожалению, сегодня не удалось сыграть в атаке.
Спасибо ребятам, что отважно сражались в обороне», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».
Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершилась со счётом 0:0.
«Спартак» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Ахмата» 33 очка и шестая позиция.
Ранее в «Спартаке» рассказали о восстановлении Георгия Джикии.