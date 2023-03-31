Аршавин — о желании россиян уехать в Европу: их уровень не соответствует их амбициям

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о желании многих российских футболистов перейти в европейские клубы.

«Практически все российские футболисты говорили, что они вот в Европу хотят. Но, мне кажется, за этим ничего не стоит. Потому что уровень большинства не соответствует их амбициям. Они не поедут в какой-нибудь заштатный клуб Чехии. Все хотят играть в топ-5 и хотят хотя бы в Лиге Европы бороться», — цитирует Аршавина «МЯЧ Production».

29 марта АПЛ выпустила ролик, в котором были представлены лучшие голы от представителей всех стран, кроме России. В различных английских клубах, помимо Аршавина, выступали Андрей Канчельскис («Манчестер Юнайтед»), Динияр Билялетдинов («Эвертон»), Роман Павлюченко («Тоттенхэм»), Павел Погребняк («Фулхэм»).

Также из российских футболистов в европейских клубах играют полузащитник «Торино» Алексей Миранчук, хавбек «Монако» Александр Головин и нападающий «Ариса» Александр Кокорин.

Ранее Аршавин высказался о том, что российских футболистов не включили в видео АПЛ с лучшими голами представителей разных стран.