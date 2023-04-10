Кержаков рассказал, как на Кипре владелец команды вмешивался в тренерский процесс

Бывший главный тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал, как владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.

«В перерыве Пунин с помощником зашли в раздевалку передо мной и сделали замены. Я захожу, а ребята уже переодеваются: «Нам сказали, что сегодня мы не играем». В моём понимании устройства футбола и тренерской профессии, такое недопустимо», — цитирует Кержакова Sports.

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством кипрская команда одержала две победы и потерпела четыре поражения в семи матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Кержаков назвал страхом своё решение уехать из России.