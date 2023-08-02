Президент сербского «Спартака» считает, что Кержаков сделал из команды «Манчестер Сити»

Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович оценил работу тренера команды Александра Кержакова.

«Победа в первом туре — хороший результат. Раньше команда играла по схеме 4—3—3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3—5—2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы», — цитирует Симовича Sport24.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

В первом туре Суперлиги «Спартак» из Суботицы под руководством российского тренера победил на своём поле команду ИМТ — 2:1.

Ранее Владимир Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».