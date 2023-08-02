Узнать больше

Президент сербского «Спартака» считает, что Кержаков сделал из команды «Манчестер Сити»

Короткая ссылка
Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович оценил работу тренера команды Александра Кержакова.
Президент сербского «Спартака» считает, что Кержаков сделал из команды «Манчестер Сити»
  • РИА Новости

«Победа в первом туре — хороший результат. Раньше команда играла по схеме 4—3—3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3—5—2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы», — цитирует Симовича Sport24.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

В первом туре Суперлиги «Спартак» из Суботицы под руководством российского тренера победил на своём поле команду ИМТ — 2:1.

Ранее Владимир Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить