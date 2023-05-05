Александр Кержаков: мне стыдно за своё поведение по отношению к Спаллетти, приношу извинения

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о своём поведении с экс главным тренером петербургского клуба Лучано Спаллетти.

«В то время я не понимал, почему Лучано нормально реагировал на поведение Халка, отказывавшегося пожимать ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому. Сейчас я уже тренирую сам, прекрасно понимаю Спаллетти. Сейчас всё это анализирую, и становится стыдно за своё поведение», — приводит слова Кержакова Sports.ru.

Он также рассказал, что сожалеет о том, что назвал итальянского специалиста «двуличным».

Спаллетти руководил «Зенитом» с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянского специалиста петербургский клуб стал чемпионом России, завоевал Кубок страны.

Кержаков возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Позже он объяснил, почему уволился из кипрского клуба.

Ранее Кержаков объяснил страхом своё решение уехать из России.