Тяжёлая неделя: «Реал» лишился на сезон Куртуа и Милитао и рискует не подписать Мбаппе летом 2024-го

«Реал» с большой долей вероятности не сможет рассчитывать на Тибо Куртуа и Эдера Милитао до конца сезона. С разницей в двое суток бельгиец и бразилец порвали крестообразные связки колена и выбыли ориентировочно до весны 2024 года. При этом если голкиперу была оперативно найдена замена — Кепа Аррисабалага, то усиление на позицию центрального защитника не планируется. В то же время Килиан Мбаппе возобновил переговоры с «Пари Сен-Жермен» о новом контракте, что в перспективе может лишить мадридцев надежд подписать его в качестве свободного агента следующим летом.

Травма Куртуа

Начало не самой благоприятной неделе «Реала» было положено в прошлый четверг. За двое суток до матча стартового тура чемпионата Испании по футболу с «Атлетиком» мадридцы лишились своей звезды и по совместительству одного из лучших вратарей планеты — Тибо Куртуа. Как сообщили местные СМИ, во время тренировки бельгиец неудачно принял один из ударов по воротам. В процессе сейва у него возникли проблемы с коленом, из-за чего он не смог продолжить занятие и со слезами покинул поле. А чуть позже подтвердился неутешительный диагноз — разрыв крестообразной связки и необходимость проведения операции.

Уже тогда стало ясно, что до конца года Куртуа на поле можно не ждать. Однако прогнозы оказались ещё более неутешительными. По сведениям The Athletic, в лучшем случае он сможет вернуться в строй в апреле, а в худшем — пропустит сезон целиком. Сам Тибо признал, что не ожидал пройти через такое, и это неудивительно. Даже если брать за основу оптимистичный прогноз, он пропустит более 200 дней, хотя до этого лишь раз в карьере выпадал более чем на 50: в сентябре 2015-го он повредил мениск, но уже в декабре был готов играть.

Таким образом, «Реалу» было необходимо в кратчайшие сроки найти замену Куртуа, ведь в его отсутствие клуб располагал лишь одним вратарём — украинцем Андреем Луниным, на которого не рассчитывали как на основного. В список кандидатов вошли бывший голкипер королевского клуба Кейлор Навас, Кепа Аррисабалага, Яссин Боно и Давид де Хеа. Несколько лет назад опытного испанца активно сватали в Мадрид, а летом 2023-го наконец появилась отличная возможность увидеть его в форме сливочных. Он стал свободным агентом и мог присоединиться к «бланкос» абсолютно бесплатно. Но, если верить COPE, вето на его приглашение наложил лично Карло Анчелотти.

В итоге всего за пару дней количество потенциальных кандидатов сократилось до одного. Дальше слухов история с возвращением Наваса не пошла, трансферу считавшегося фаворитом Боно помешали как высокие запросы «Севильи», так и потенциальный отъезд марокканца на Кубок Африки, вследствие чего всё внимание было сосредоточено на Кепе. И хотя сообщалось о полноценном переезде испанца в столицу, стороны сошлись на годичной аренде. Причём без права выкупа, что крайне выгодно «Реалу». Аррисабалаге при здоровом Куртуа было бы очень сложно рассчитывать на появление в старте «Реала», поэтому брать его на постоянку не имело особого смысла.

Безусловно, назвать испанца полноценной заменой Куртуа нельзя. Более того, с момента перехода в «Челси» он подпортил своё реноме, поэтому ставку на него можно назвать спорной. Да, прошлый сезон он провёл впечатляюще, а по разнице между ожидаемыми голами после ударов и реальными пропущенными мячами (PSxG+/-) Кепа занял 11-е место в топ-5 чемпионатов Европы (+5,0). Для сравнения: Куртуа стал лишь 61-м (+0,7). Но до настоящего момента Аррисабалага не славился стабильностью, и нельзя заранее утверждать, что и этот год получится у него таким же успешным.

«Кресты» Милитао

Однако беда не приходит одна. И если встречу с «Атлетиком» 35-кратный чемпион Испании был вынужден начинать с Луниным в воротах, то заканчивал её без основного центрального защитника. Во втором тайме Эдер Милитао пытался накрыть Ойана Сансета, но крайне неудачно оступился и с криком упал на газон. Как и Куртуа, он не смог сдержать эмоций и лишь при помощи медицинского персонала покинул газон, а на следующий день пришло заключение врачей. И снова разрыв связок левого колена, оставивший без футбола бельгийского голкипера.

Позднее некоторые источники отметили, что случаи Милитао и Куртуа хоть и немного, но отличаются. Например, минимальный срок восстановления Эдера оценивается в шесть месяцев — на три меньше, чем у его одноклубника, сообщил журналист The Athletic Гильермо Рай. Однако с этим не согласны как неназванные источники в «Реале», так и издание AS. Там предрекают ему не менее девяти месяцев реабилитации.

При этом потеря Милитао для «бланкос» не менее значимая. По итогам прошлого чемпионата бразилец вошёл в символическую сборную Ла Лиги по версиям WhoScored и Marca, а ESPN в недавнем рейтинге поставил его на пятую строчку в списке лучших центральных защитников планеты. Он уступил лишь Вильяму Салиба («Арсенал»), своему одноклубнику Давиду Алабе, Йошко Гвардиолу (на тот момент «Лейпциг») и Рубену Диашу («Манчестер Сити»).

Наверняка и в этом сезоне он рассматривался как основная опция «Реала» в центре защиты, но теперь Анчелотти придётся выходить из ситуации иными методами. По слухам, руководство мадридцев не планирует в срочном порядке искать замену травмированному Милитао, рискующему не выйти на поле до апреля 2024-го. И это с учётом того, что широкого выбора исполнителей нет. Помимо Эдера, на этой позиции могут сыграть Алаба, Антонио Рюдигер и Начо Фернандес. Да, номинально в клубе числятся Хесус Вальехо и Рафа Марин, но ближайший соревновательный год они проведут в арендах, да и вряд ли готовы выступать на таком высоком уровне.

Как и резервисты из «Кастильи», которых Анчелотти якобы рассматривает в качестве возможной замены Милитао. Но это кажется крайним вариантом. По сведениям Relevo, к услугам условных Марвела и Альваро Каррильо тренер готов прибегнуть в последнюю очередь, а в первую намерен рассматривать перевод на неродную позицию проверенных бойцов. В их числе называются опорники Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга, а также Ферлан Менди, предпочитающий действовать на левом фланге обороны.

Капризы Мбаппе

Однако и на этом злоключения мадридцев не завершились. До недавнего времени складывалось впечатление, что переход Килиана Мбаппе в «Реал» постепенно начинает обретать реальные очертания. Француз отказался продлевать действующее соглашение с «Пари Сен-Жермен» и был отлучён от команды, поставив её в крайне сложное положение.

С одной стороны, рискованно оставлять в окружении коллектива токсичного футболиста, способного одним своим присутствием испортить атмосферу внутри и вокруг него. С другой, продать его на крайне выгодных условиях также невозможно. В условный «Аль-Хиляль» он не хочет уезжать сам, а мадридцы пока не намерены идти на поводу у конкурентов и платить колоссальную сумму за игрока с истекающим контрактом.

Но внезапно сам Мбаппе пошёл на попятную и возобновил общение с руководством ПСЖ. После ничьей с «Лорьяном» игрок якобы сам инициировал переговоры с президентом Нассером Аль-Хелаифи. По данным RMC Sport, красно-синие позднее выпустили пресс-релиз, в котором назвали общение между сторонами «конструктивным и позитивным», а также объявили о восстановлении Килиана в составе.

Если верить L'Équipe, то встреча Аль-Хелаифи с Мбаппе состоялась на тренировочном центре в Пуасси, причём форвард прибыл на базу через чёрный ход, чтобы избежать встречи с фанатами. После беседы функционер лично вышел к футболистам и заявил о возвращении Килиана в коллектив, подчеркнув, что тот по-прежнему «предан ПСЖ».

После этого в СМИ стала появляться одна противоречивая новость за другой. Часть из них касалась причины перемен в настроении Мбаппе. По одной из версий, тот всерьёз задумался о продлении договора — как минимум до лета 2025-го с обязательной опцией продажи в «Реал». По другой, Килиан и вовсе дал обещание не покидать французского гегемона без достойной компенсации. Согласно третьей, нападающий остался при своих и по-прежнему намерен переехать в Мадрид в статусе свободного агента, но готов пожертвовать ради этого бонусом за лояльность, который полагался ему по итогам нынешнего сезона.

Пока сложно понять, что из этих слухов соответствует действительно, а что — нет. Как и причины, сподвигнувшие Мбаппе лично пойти на контакт с Аль-Хелаифи. Чаще всего говорится о возродившейся в нём вере в проект «Пари Сен-Жермен» — поводом стала летняя трансферная кампания. Красно-синие уже пополнили состав 11 новыми футболистами, включая центрфорварда Гонсалу Рамуша и вингера Усмана Дембеле, а ведь укрепить эти зоны Килиан просил ещё в прошлом году. Быть может, свою лепту внёс и потенциальный уход Неймара в «Аль-Хиляль».

Так или иначе, но «Реал» внезапно упустил инициативу. Если ещё некоторое время назад клуб мог выбирать: дождаться истечения договора Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» или «благородно» купить его этим летом, то теперь может лишиться поля для манёвра. И дело не только в потере шансов забрать его бесплатно, но и в вопросе приобретения в целом. Кто знает, какую сумму ПСЖ пропишет в качестве отступных для трансфера Килиана в 2024-м. Она вполне может оказаться гораздо выше ожидаемой Флорентино Пересом, и тогда он может передумать и отказаться от кандидатуры француза.

Осложняет положение «Реала» и тот факт, что усиление на позиции центрфорварда им требуется здесь и сейчас, а погоня за Мбаппе постепенно лишила их большинства других вариантов. Гарри Кейн уже ушёл в «Баварию», Рамуш — в ПСЖ, а скоро туда может отправиться и Рандаль Коло Муани, который считается запасным вариантом для мадридцев на случай срыва переговоров по Килиану. Других вариантов же практически нет. Душан Влахович мало того, что стоит очень дорого, так ещё и провалил прошлый сезон, а за Виктора Осимхена просят баснословных денег.

В нынешнем же составе банально нет достойной замены отправившемуся на заработки в «Аль-Иттихад» Кариму Бензема. Хоселу — не более чем нападающий-опция, а Винисиус и Родриго не способны успешно действовать в центре. Частично это доказало и противостояние с «Атлетиком», в котором они выглядели не так ярко, как обычно, хотя второй даже забил.