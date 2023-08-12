Через тернии — к трофеям: «Бавария» приобрела Кейна у «Тоттенхэма» за €110 млн

«Бавария» объявила о переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма». По информации СМИ, сумма сделки составила €110 млн. Капитан сборной Англии заключил контракт до лета 2027 года и может дебютировать за новую команду уже в субботу вечером в матче за Суперкубок Германии. В Мюнхене связывают большие надежды с одним из лучших центральных нападающих современности, называют его голевой машиной и считают активом всей Бундеслиги.

Покупка года

Одна из главных трансферных историй лета завершена. «Бавария» и «Тоттенхэм» наконец ударили по рукам и согласовали переход в стан мюнхенского клуба одного из лучших бомбардиров в истории Английской премьер-лиги. Гарри Кейн успешно прошёл медосмотр и подписал четырёхлетний контракт с 33-кратными чемпионами Германии, а его покупка обошлась суммарно в рекордные €110 млн, €10 млн из которых лондонцы могут получить в виде бонусов. До настоящего момента самым дорогим новичком был Лукас Эрнандес (€80 млн). И это при том, что до окончания действующего соглашения нападающего оставался всего один год.

Временами могло показаться, что одна из самых обсуждаемых сделок года не состоится. «Тоттенхэм» отчаянно пытался заключить договор на максимально выгодных для себя условиях, в то время как «Бавария» до последнего не хотела идти навстречу. Изначально мюнхенцы надеялись приобрести форварда за €70 млн, но раз за разом получали отказ. В один момент контакты между коллективами даже ненадолго прекратились, а гегемоны Бундеслиги вроде бы решили последовать примеру «Реала» в ситуации с Килианом Мбаппе и подписать англичанина в следующем году в статусе свободного агента. Но по каким-то причинам всё-таки вернулись к переговорам.

Возможно, в «Баварии» окончательно осознали, что с возрастным нападающим Эриком Шупо-Мотингом и неопытным форвардом Матисом Телем рассчитывать на уверенную победу в Бундеслиге и триумф в Лиге чемпионов не приходится, поэтому и решили приобрести равноценную замену Роберту Левандовски. Поляк покинул команду год назад, но занявший его место Садио Мане так и не сумел в полной мере компенсировать его отсутствие, а весной ещё и угодил в скандал, подравшись с Лероем Сане. После этого дни Мане в Мюнхене были сочтены, что впоследствии и подтвердилось. Ещё несколько недель назад он принял приглашение «Аль-Насра» и присоединился к Криштиану Роналду.

Однако одного желания немцев заполучить Кейна было явно недостаточно. На протяжении всего процесса переговоров складывалось впечатление, что англичане всеми силами стараются удержать у себя Гарри. Да и он, казалось, не горел желанием уезжать из родного чемпионата, в котором уже стал одним из величайших голеадоров. В преддверии нынешнего сезона в его активе значилось 213 голов, а до абсолютного рекордсмена — Алана Ширера — оставалось всего 47. Поэтому многие эксперты считали, что Кейну правильнее либо остаться в «Тоттенхэме», либо перебраться в «Манчестер Юнайтед», где он сможет не только бороться за трофеи, но и пополнять свой бомбардирский счёт в национальном первенстве. Не способствовал скорому заключению сделки и президент «шпор» Дэниел Леви. В конце июля он перенёс встречу с боссами мюнхенцев на неделю, а затем и вовсе рванул в отпуск в Майами, якобы желая выбить более выгодные условия.

Не закончились приключения Кейна и после того, как стороны согласовали его трансфер, а самому футболисту разрешили отправиться на медосмотр. Едва он успел добраться до аэропорта, как ему запретили лететь в Мюнхен. По сведениям Sky Sports, «Тоттенхэм» в последний момент попытался пересмотреть договор с «Баварией». В итоге в расположение Кейн прибыл лишь вечером 11 августа, а официально о его подписании было объявлено утром следующего дня.

В «Баварии» Кейн взял себе девятый номер. Если не считать Левандовски, ранее под ним играли такие звёзды, как Лука Тони, Юрген Клинсман, Жан-Пьер Папен, Герд Мюллер и Марк Хьюз — первый легионер красных с Британских островов. В 1987 году валлиец перешёл туда из «Барселоны» на правах аренды, но забил всего семь мячей в 23 матчах и вернулся обратно.

От Гарри же явно ждут большего. Пресс-служба «Баварии» уже нарекла его голевой машиной, высоко оценили и боссы. По словам президента клуба Герберта Хайнера, Кейн не только усилит главную команду Германии, но и станет активом для всей Бундеслиги. Комплименты новичку выписал и генеральный директор Ян-Кристиан Дризен, назвав его одним из лучших бомбардиров современности.

Сам Кейн также сделал пару реверансов в сторону нового коллектива, назвал его «одним из самых больших в мире», особо отметив присущий ему «менталитет победителя». Куда более красноречив он был в социальных сетях, где обратился с прощальной речью к фанатам «Тоттенхэма». В видеосообщении он заявил, что они навсегда останутся в его сердце, пожелал успехов бывшей команде и не исключил возвращения в будущем.

Что ждёт Кейна в «Баварии»?

На данный момент можно с уверенностью сказать лишь то, что в самом Мюнхене от звёздного англичанина ждут не менее 30 мячей — и это только в чемпионате. Предыдущий сезон продемонстрировал, что наличие забивного центрфорварда идёт на пользу если не всем, то подавляющему большинству коллективов. Долгое время против течения плыл Пеп Гвардиола, но даже он сдался. И очень быстро получил от этого дивиденды. Эрлинг Холанд с ходу наколотил 52 гола во всех турнирах и помог «Манчестер Сити» оформить первый в истории требл, а самому испанцу впервые с 2011 года — выиграть ЛЧ.

Но пока Холанд пачками забивал за «горожан» в Англии, в Германии терпел крах эксперимент Юлиана Нагельсмана, пожелавшего отказаться от чистого форварда и пригласить на его место номинального вингера в лице Мане, призванного попробовать себя в роли ложной девятки. Не исключено, что впоследствии это могло стать одной из причин увольнения тренера. Ведь руководство вряд ли могло быть довольно тем, что купленный у «Ливерпуля» за €32 млн сенегалец с трудом адаптируется на «Альянц Арене», коллектив не может оторваться от дортмундской «Боруссии» в таблице, а функции основного нападающего вынужден исполнять возрастной Шупо-Мотинг, ранее лишь изредка замещавший Левандовски.

Кейн должен дать «Баварии» не только стабильность в плане завершения атак, но и дополнительную опцию при их розыгрыше. За последние годы он эволюционировал из классической девятки в универсального нападающего, одинаково хорошо умеющего как забивать, так и позволять делать это партнёрам. Лучший пример тому — продуктивность Сон Хын Мина, за последние семь сезонов лишь раз опускавшегося ниже планки 18 голов во всех соревнованиях. И во многом заслуга в этом принадлежит его бывшему партнёру.

Поэтому будет крайне интересно посмотреть, как в будущем году изменится скорострельность не только Сон Хын Мина, но и Сержа Гнабри, Лероя Сане, Кингсли Комана и Джамала Мусиалы, которые наверняка будут регулярно открываться под пасы Кейна, уходящего в глубину для развития атак. Подобный приём он успешно применял как в «Тоттенхэме», так и в сборной Англии — например, на том же чемпионате мира в Катаре, где поделил первое место в списке лучших ассистентов.

Ранее мы уже писали, что в прошлом сезоне «Бавария» стала первой в лигах топ-5 по ожидаемым голам в пересчёте на 90 минут. Но если Шупо-Мотинг и Мане не смогли конвертировать это во взятия ворот, то славящийся своей меткостью Кейн наверняка справится с этой задачей. С 2014 года он лишь однажды забил меньше, чем ему прогнозировала модель xG в национальном чемпионате (по данным Understat), а в целом за этот отрезок настрелял на 28 мячей больше запланированного. Таким похвастать не может даже Левандовски. Да, пусть он отличился на 51 раз больше (261 против 210), но в реализации был заметно хуже.

Кроме того, в менее сильном турнире Кейн может выйти на новый уровень. За последние годы можно было неоднократно наблюдать, как звёзды Бундеслиги опускаются в АПЛ, не сумев адаптироваться к более конкурентному первенству. Можно вспомнить закисшего в МЮ Джейдона Санчо, абсолютно провалившегося в «Челси» Тимо Вернера, не оправдавших надежд Кристиана Пулишича и Себастьяна Аллера — список можно продолжить. Поэтому особенно интересно, как всё сложится у Гарри, следующего в обратном направлении. У того же Мане не вышло, но он скорее стал заложником идей Нагельсмана. Всё же прославился он в роли левого вингера, а в центре чувствовал себя не очень уютно.

На бумаге вертикальный и открытый футбол идеально подходит Кейну. О его соответствии ДНК «Баварии» сказал и Дризен, и это нельзя назвать пустыми словами. Гарри действительно очень здорово проявляет себя в таких условиях, хотя и не обладает выдающимися скоростными данными. Он просто оказывается в нужное время в нужном месте, а если не идёт забивать сам, то помогает делать это партнёрам.

Также по теме В поисках нового Левандовски: «Бавария» собирается купить центрфорварда и реабилитироваться за прошлый сезон «Бавария» активно занимается укреплением состава в преддверии нового сезона. Действующие чемпионы Германии уже подписали контракты с...

Вопрос в том, сумеет ли Томас Тухель идеально встроить англичанина в схему и использовать его таким образом, чтобы раскрывались все его лучшие качества. Да, Шупо-Мотинг при нём выглядел впечатляюще, но ведь был и пример Ромелу Лукаку. Перед возвращением в «Челси» он разрывал Серию А в составе «Интера», но наставник даже не попытался воссоздать подобные условия в Лондоне и тем самым спровоцировал кризис в карьере бельгийца, до сих пор не вернувшегося на прежний уровень.

Так или иначе, но в Мюнхене у Гарри будет значительно больше шансов не только забивать свыше 30 мячей за сезон, но и выигрывать трофеи, которых ему пока явно недостаёт. Кроме множества индивидуальных наград, в его послужном списке значатся лишь выходы в финал Лиги чемпионов и Кубка английской лиги (дважды), а это крайне мало для исполнителя такого уровня. Но если всё пойдёт по плану, то уже к лету 2024-го коллекция Кейна может пополниться не только серебряной салатницей за победу в Бундеслиге, но и «ушастым» кубком ЛЧ. Ведь его переход сразу возвращает «Баварию» если не в статус главного, то как минимум одного из фаворитов турнира.

Причём первый трофей он может завоевать в первый же день своего пребывания в стане красных. Ещё накануне сообщалось, что «Бавария» всерьёз рассматривает возможность включения Кейна в состав на матч Суперкубка Германии с «Лейпцигом».