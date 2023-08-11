Романо: «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Германию для подписания контракта с «Баварией»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» хочет изменить условия сделки по переходу нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба не разрешает самолёту с 30-летним англичанином вылететь в Германию для подписания контракта с «Баварией».

По информации источника, «шпоры» хотят провести повторные переговоры с мюнхенским клубом.

В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Кейн сегодня вылетит в Германию для подписания контракта с «Баварией».