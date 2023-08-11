Романо: Кейн сегодня вылетит в Германию для подписания контракта с «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн сегодня, 11 августа, отправится в Германию для прохождения медицинского обследования перед переходом в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети, «Бавария» заплатит за 30-летнего англичанина €100 млн + €20 млн.

По информации источника, нападающий подпишет с мюнхенским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.

Кейн собирается дебютировать за баварцев уже завтра, 12-го числа, в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига».

В прошедшем сезоне он забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «шпор» во всех турнирах. Его действующее соглашение с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» по Кейну.