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The Athletic: «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» по Кейну

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Английский «Тоттенхэм» согласился отпустить в мюнхенскую «Баварию» нападающего Гарри Кейна.
The Athletic: «Тоттенхэм» принял предложение «Баварии» по Кейну
  • Gettyimages.ru
  • © Vince Mignott/MB Media

«Шпоры» согласились продать своего капитана за более чем €100 млн, сообщает The Athletic.

Отмечается, что решение о переходе остаётся за игроком, однако сам футболист впечатлён игровым стилем нового тренера англичан Ангелоса Постекоглу.

В сезоне-2022/23 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена сделать «Тоттенхэму» новое предложение в размере €110 млн по трансферу Кейна.

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