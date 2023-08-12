В «Баварии» заявили, что счастливы подписать Кейна

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен прокомментировал трансфер нападающего Гарри Кейна из лондонского «Тоттенхэма».

«Процесс переговоров был долгим, но теперь мы ещё больше счастливы, что Харри наденет футболку «Баварии». С самого начала Кейн был футболистом, о котором мы мечтали. Он идеально подходит клубу как с точки зрения футбольных качеств, так и с точки зрения характера», — приводит слова Дризена сайт «Баварии».

Гендиректор мюнхенского клуба заявил, что болельщики с нетерпением жду дебюта 30-летнего англичанина.

«Нападающие мирового класса всегда были важным фактором в завоевании клубом титулов, и мы убеждены, что Харри продолжит эту историю успеха», — сказал он.

12 августа нападающий подписал с баварцами контракт до лета 2027 года.

Ранее Кейн поделился эмоциями от перехода в «Баварию».