Леви заявил, что «Тоттенхэм» с неохотой согласился на переход Кейна в «Баварию»

Председатель правления лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».

«В течение длительного периода времени «Тоттенхэм» пытался привлечь Кейна и его представителей к обсуждению нескольких вариантов продления контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Но он ясно дал понять, что не будет подписывать новое соглашение этим летом. Поэтому мы с неохотой согласились на его переход», — приводит слова Леви сайт «Тоттенхэма».

Глава лондонского клуба поблагодарил 30-летнего англичанина за профессионализм.

«Достижения и рекорды Кейна говорят о нём всё. На протяжении всех 19 лет в «Тоттенхэме» он был образцовым профессионалом на поле и вне его. Гарри вдохновлял молодых футболистов, мечтающих пойти по его стопам. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — сказал он.

12 августа нападающий подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.

Ранее в «Баварии» заявили, что счастливы подписать Кейна.