Леви заявил, что «Тоттенхэм» с неохотой согласился на переход Кейна в «Баварию»
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«В течение длительного периода времени «Тоттенхэм» пытался привлечь Кейна и его представителей к обсуждению нескольких вариантов продления контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Но он ясно дал понять, что не будет подписывать новое соглашение этим летом. Поэтому мы с неохотой согласились на его переход», — приводит слова Леви сайт «Тоттенхэма».
Глава лондонского клуба поблагодарил 30-летнего англичанина за профессионализм.
«Достижения и рекорды Кейна говорят о нём всё. На протяжении всех 19 лет в «Тоттенхэме» он был образцовым профессионалом на поле и вне его. Гарри вдохновлял молодых футболистов, мечтающих пойти по его стопам. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — сказал он.
12 августа нападающий подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.
Ранее в «Баварии» заявили, что счастливы подписать Кейна.