Узнать больше

Леви заявил, что «Тоттенхэм» с неохотой согласился на переход Кейна в «Баварию»

Короткая ссылка
Председатель правления лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэниэл Леви прокомментировал переход нападающего Гарри Кейна в мюнхенскую «Баварию».
Леви заявил, что «Тоттенхэм» с неохотой согласился на переход Кейна в «Баварию»
  • Gettyimages.ru

«В течение длительного периода времени «Тоттенхэм» пытался привлечь Кейна и его представителей к обсуждению нескольких вариантов продления контракта, как краткосрочного, так и долгосрочного. Но он ясно дал понять, что не будет подписывать новое соглашение этим летом. Поэтому мы с неохотой согласились на его переход», — приводит слова Леви сайт «Тоттенхэма».

Глава лондонского клуба поблагодарил 30-летнего англичанина за профессионализм.

«Достижения и рекорды Кейна говорят о нём всё. На протяжении всех 19 лет в «Тоттенхэме» он был образцовым профессионалом на поле и вне его. Гарри вдохновлял молодых футболистов, мечтающих пойти по его стопам. Мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — сказал он.

12 августа нападающий подписал с мюнхенским клубом контракт до лета 2027 года.

Ранее в «Баварии» заявили, что счастливы подписать Кейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить