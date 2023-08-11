Плеттенберг: Кейн проходит медосмотр в Мюнхене

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн завершает переход в «Баварию».

Англичанин проходит медосмотр для «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации СМИ, нападающий подпишет с мюнхенским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.

В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что договорённость с «Тоттенхэмом» по трансферу Кейна ещё не достигнута.