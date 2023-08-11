Узнать больше

Плеттенберг: Кейн проходит медосмотр в Мюнхене

Короткая ссылка
Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн завершает переход в «Баварию».
Плеттенберг: Кейн проходит медосмотр в Мюнхене
  • Gettyimages.ru

Англичанин проходит медосмотр для «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.

По информации СМИ, нападающий подпишет с мюнхенским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.

В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что договорённость с «Тоттенхэмом» по трансферу Кейна ещё не достигнута.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить