Тухель — о переходе Кейна: на данный момент договорённость не достигнута
«Работает над этим. На данный момент договорённость не достигнута, а в такой ситуации тренер давать комментарии не будет», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.
По информации источника, нападающий подпишет с мюнхенским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.
В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Германию для подписания контракта с «Баварией».