Тухель — о переходе Кейна: на данный момент договорённость не достигнута

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил, что договорённость с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Гарри Кейна ещё не достигнута.

«Работает над этим. На данный момент договорённость не достигнута, а в такой ситуации тренер давать комментарии не будет», — приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

По информации источника, нападающий подпишет с мюнхенским клубом четырёхлетний контракт с зарплатой €25 млн в год.

В прошедшем сезоне нападающий забил 32 мяча и отдал пять результативных передач в 49 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Его действующее соглашение со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» запретил Кейну лететь в Германию для подписания контракта с «Баварией».