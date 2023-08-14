The Athletic: Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы не продлевать контракт с ПСЖ
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- © Aurelien Meunier - PSG
По информации The Athletic, игрок ищет способ остаться в клубе без продления контракта, поэтому он отказывается от бонуса за лояльность в размере €40 млн. Такая сумма причитается ему за решение продолжить карьеру в ПСЖ.
Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).
Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году.