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ESPN: Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что не покинет французский клуб свободным агентом в 2024 году.
ESPN: Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ESPN, Мбаппе пообещал не уходить из команды на правах свободного агента летом 2024 года по истечении срока контракта. Переговоры оказались позитивными для парижского клуба.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.

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