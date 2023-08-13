ESPN: Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что не покинет французский клуб свободным агентом в 2024 году.

Как сообщает ESPN, Мбаппе пообещал не уходить из команды на правах свободного агента летом 2024 года по истечении срока контракта. Переговоры оказались позитивными для парижского клуба.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ.