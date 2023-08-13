Романо: Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «Пари Сен-Жермен».

«После позитивных переговоров между клубом и Мбаппе игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды», — приводит заявление ПСЖ журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что из-за отказа француза активировать опцию продления соглашения с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года клуб применил санкции к футболисту. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее Энрике отреагировал на посещение Мбаппе раздевалки ПСЖ.