Узнать больше

Романо: Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ

Короткая ссылка
Нападающий Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом «Пари Сен-Жермен».
Романо: Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«После позитивных переговоров между клубом и Мбаппе игрок был восстановлен в тренировочном составе первой команды», — приводит заявление ПСЖ журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что из-за отказа француза активировать опцию продления соглашения с «Пари Сен-Жермен» до 2025 года клуб применил санкции к футболисту. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее Энрике отреагировал на посещение Мбаппе раздевалки ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить