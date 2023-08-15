L'Équipe: Мбаппе не обсуждал с ПСЖ продление контракта перед тем, как вернуться в состав

Нападающий Килиан Мбаппе не обсуждал с руководством «Пари Сен-Жермен» продление контракта перед тем, как вернуться в состав клуба.

По информации L'Équipe, во время последних переговоров между сторонами не поднимался вопрос о продлении соглашения. Но игрок пообещал, что клуб не пострадает из-за его ухода.

Напомним, что из-за отказа Мбаппе активировать опцию продления соглашения с парижанами до 2025 года клуб применил санкции к нему. Нападающий пропустил турне команды по Японии, а также не попал в заявку на матч первого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Ранее сообщалось, что Мбаппе пообещал не уходить из ПСЖ свободным агентом в 2024 году.