«Реал» объявил, что Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки колена
- AP
- © Alvaro Barrientos
Как сообщается на официальном сайте клуба, у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Игра на стадионе «Сан-Мамес» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Карло Анчелотти. Мячи забили Родриго (28-я минута) и Джуд Беллингем (36-я).
Милитао получил травму в начале второго тайма и покинул поле с помощью медицинского персонала.
Ранее сообщалось, что игроки «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в футболках со словами поддержки Куртуа.