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«Реал» объявил, что Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки колена

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Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги с «Атлетик Бильбао».
«Реал» объявил, что Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки колена
  • AP
  • © Alvaro Barrientos

Как сообщается на официальном сайте клуба, у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. 

Игра на стадионе «Сан-Мамес» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Карло Анчелотти. Мячи забили Родриго (28-я минута) и Джуд Беллингем (36-я).

Милитао получил травму в начале второго тайма и покинул поле с помощью медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в футболках со словами поддержки Куртуа.

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