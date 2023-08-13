«Реал» объявил, что Милитао диагностировали разрыв крестообразной связки колена

Защитник «Реала» Эдер Милитао получил травму в матче первого тура Ла Лиги с «Атлетик Бильбао».

Как сообщается на официальном сайте клуба, у Милитао диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Игра на стадионе «Сан-Мамес» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Карло Анчелотти. Мячи забили Родриго (28-я минута) и Джуд Беллингем (36-я).

Милитао получил травму в начале второго тайма и покинул поле с помощью медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что игроки «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в футболках со словами поддержки Куртуа.