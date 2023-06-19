Чернышов: Кержаков должен быть готов к давлению в сербском «Спартаке»

Тренер белградского футбольного клуба «Раднички» Андрей Чернышов считает, что Александр Кержаков на посту наставника «Спартака» из Суботицы должен быть готов к пристальному вниманию со стороны руководства команды.

«Для всех сербский клубов характерно, что там все стараются давать советы и по тренировочному процессу, и по тактике, и по выбору состава. Поэтому Кержакову надо быть готовым к тому, что на него может оказываться давление», — цитирует Чернышова ТАСС.

По словам бывшего тренера сербского «Спартака», на тренировочный процесс пытаются влиять администраторы, владельцы и президенты многих балканских клубов.

17 июня «Спартак» из Суботицы официально объявил о назначении Кержакова главным тренером. Соглашение рассчитано на один год.

С 8 февраля по 1 апреля Кержаков возглавлял «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения.

Ранее Владимир Быстров поздравил Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».