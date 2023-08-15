Дубль Сперцяна, удар отчаяния Марадишвили, выстрел Рядно и подключение Бессмертного: чем запомнился 4-й тур РПЛ

ЦСКА дожал «Сочи» благодаря голам Антона Заболотного и Михаила Рядно, а динамовцы взяли верх над «Балтикой» после точных ударов Станислава Бессмертного и Дениса Макарова. Дубль Эдуарда Сперцяна помог «Краснодару» увезти победу из Оренбурга и возглавить турнирную таблицу, а «Ростов» дома разгромил «Рубин», трижды отличившись после перерыва. «Локомотив» нанёс всего один удар в створ ворот во встрече с «Крыльями Советов», но его хватило, чтобы уйти от поражения в компенсированное время. Чем запомнился четвёртый тур РПЛ — в материале RT.

Антирекорд «Локомотива» по ударам в створ

Вслед за «Спартаком», который сенсационно уступил «Уралу», осечку допустил другой столичный гранд — «Локомотив», с огромным трудом вырвавший ничью в домашнем противостоянии с «Крыльями Советов». И если красно-белые заслуживали ничью, то красно-зелёные обязаны были уступать.

Встречу в Черкизове смело можно назвать худшей для команды в атаке после прихода Михаила Галактионова. Некоторые считают, что Артём Дзюба не так важен для коллектива и даже замедляет его игру. Но стоило форварду выпасть из строя из-за травмы, как стало понятно, насколько велико его значение. В отсутствие ветерана некому было цепляться за мяч и выполнять скидки на быстрых Максима Глушенкова и Сергея Пиняева. Заменивший его на острие Владислав Сарвели хотя и стал автором не засчитанного во втором тайме гола, но не запомнился больше ничем. Как результат, хозяева нанесли всего один выстрел в створ и установили клубный антирекорд в РПЛ начиная с 2009-го.

Самарцы смотрелись куда интереснее и раз за разом вскрывали проблемную оборону оппонента через фланги. Особенно заметен был Бенхамин Гарре, который на правом краю пользовался частыми подключениями вперёд Наира Тикнизяна и врывался в свободные зоны. Однако выше всяких похвал, как обычно, действовал Илья Лантратов. Он не только совершил несколько потрясающих сейвов с игры, но даже не позволил Гарре реализовать пенальти по истечении часа матча. Аргентинец пробил прямо по центру, а вратарь успел выбросить руку и затем не дал хавбеку добить мяч в сетку. Таким образом, он снова проявил себя мастером одиннадцатиметровых, поскольку в элитном дивизионе ему из 28 попыток не забили 12.

В концовке гости, казалось, всё же выцарапали победу. Причём огорчить Лантратова удалось вышедшему на замену защитнику Николаю Рассказову. А потрясающую результативную передачу ему на ход выполнил Гарре. Но в добавленное время сработала и рокировка Галактионова. Почти не имеющий практики Константин Марадишвили появился на поле на 79-й, а на 93-й с левой из-за пределов штрафной пробил в дальний с рикошетом от штанги.

Третий сухарь Сафонова подряд

«Краснодар», в отличие от конкурентов, осечек в чемпионате не знает. Самое важное, что он под руководством Владимира Ивича научился брать свои очки и действовать более прагматично. В третьем туре южане не без труда обыграли «Нижний Новгород», а в четвёртом дожали другого аутсайдера — «Оренбург».

Преимущество гостей было подавляющим. Хотя они меньше владели мячом, но регулярно организовывали опасные контрвыпады, без проблем проникая сквозь хлипкие оборонительные редуты визави. Однако и в данном противостоянии одним из лучших стал голкипер. Николай Сысуев неоднократно выручал партнёров. Один Джон Кордоба мог оформить дубль, но так и не сумел пробить неуступчивого вратаря.

Зато после перерыва это дважды удалось Эдуарду Сперцяну. Сначала он аккуратно пробил в дальний, воспользовавшись проникающей передачей в штрафную Жоау Батчи, а затем реализовал пенальти, заработанный старательным Кордобой. Таким образом, именно армянин тремя своим голами принёс команде важнейшие победы в двух последних матчах чемпионата. Также необходимо отметить Матвея Сафонова, оформившего третий сухарь подряд в РПЛ. Это позволило коллективу не только выйти в единоличные лидеры, но и впервые в истории набрать 12 очков в стартовых четырёх турах национального первенства. В предыдущих сезонах они в лучшем случае довольствовались восемью.

Отсутствие фарта у «Рубина»

Тем временем «Ростов» реабилитировался перед болельщиками за два поражения подряд во всех соревнованиях. Если в предыдущей встрече РПЛ он крупно уступил «Крыльям Советов», то теперь разгромил «Рубин» — 3:0. При этом казанцы вправе сетовать на невезение. Первый тайм закончился нулевой ничьей. Жёлто-синие создали чуть больше моментов, но отличиться не смогли. Да и Сергей Песьяков не позволил Марату Апшацеву реализовать выход один на один в самом дебюте.

Полностью перевернул ход поединка гол Николая Комличенко сразу после перерыва. Хозяева вскрыли левый фланг обороны гостей, и нападающий, получив отличный пас от юного Ильи Вахании, не оставил шансов Юрию Дюпину. К слову, форвард отличился в третьем матче РПЛ подряд.

В концовке же сработали замены Валерия Карпина. Сначала Андрей Лангович вынудил капитулировать Дюпина после паса Мохаммада Мохеби, а затем Егор Голенков поставил точку. В свою очередь, подопечные Рашида Рахимова так и не сумели пробить Сергея Песьякова, который в 37-й раз сохранил свои владения в неприкосновенности в составе южан и стал единоличным лидером в истории клуба по данному показателю.

А казанцам остаётся лишь посочувствовать. В первом туре они едва не отобрали очки у «Локомотива», но затем в концовке упустили победу над «Оренбургом». Далее последовало два поражения подряд. В Кубке страны и вовсе пока не получилось набрать ни одного очка. Всё это грозит привести к отставке в ближайшее время, если исправить ситуацию не получится.

Неожиданный герой «Динамо»

«Динамо», напротив, набрало потрясающий ход после неудачного старта. В преддверии дерби с ЦСКА оно одержало три победы за восемь дней во всех турнирах. Вслед за «Зенитом» и «Краснодаром» москвичи на классе обыграли «Балтику» — 2:0. Хотя первый тайм получился скорее равным. Калининградцы смело включали фирменный прессинг и вынуждали оппонентов допускать ошибки на своей половине. Их активные действия едва не привели к быстрому голу, однако Антон Шунин справился с выстрелом Артура Галояна с близкой дистанции, а подбежавший Кирилл Маляров не попал в створ. Хорош был и второй вратарь Евгений Латышонок, несколько раз спасший новичка элитного дивизиона.

Однако во второй половине хозяева дожали коллектив Сергея Игнашевича. Примечательно, что открыл счёт тот футболист, от которого этого ждали меньше всего. 19-летний Станислав Бессмертный подключился вперёд по правому флангу и точно пробил в ближний. А начал результативную атаку прострелом с левого фланга другой крайний защитник, Дмитрий Скопинцев. Марцел Личка наверняка остался доволен столь смелыми действиями подопечных.

Сам же он вновь произвёл грамотные своевременные рокировки. Во-первых, не побоялся опять прямо по ходу встречи перейти на расстановку с тремя исполнителями в центре обороны. В результате балтийцы больше почти не угрожали чужим владениям. Во-вторых, бросил в бой Дениса Макарова, который спустя 11 минут окончательно убил интригу. Самого чешского тренера наверняка порадовал тот факт, что бело-голубые впервые при нём сохранили свои ворота на замке. Это позволило Антону Шунину отпраздновать двойной юбилей. В 350-й игре за «Динамо» ветеран провёл сотую встречу на ноль в РПЛ.

Победный мяч Заболотного на 89-й минуте

А ЦСКА обыграть «Сочи» не помешали даже проблемы со здоровьем незаменимого Игоря Акинфеева. В медицинском штабе сообщили, что накануне он почувствовал небольшой дискомфорт. В результате было принято решение поберечь «первого номера», и место на последнем рубеже занял Владислав Тороп. Кроме того, продолжала у Владимира Федотова болеть голова за левый фланг обороны. Бактиёр Зайнутдинов не успел восстановиться, а заменивший его Кирилл Глебов незадолго до перерыва получил травму спины и покинул стадион на машине скорой помощи.

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Несмотря на это, армейцы владели преимуществом и заслужили победу, хотя она далась им непросто. В первой половине счёт так и не был открыт. Зато уже на 51-й минуте на помощь москвичам пришёл Лука Джорджевич, неудачно подставившийся под мяч после удара Кирилла Набабкина. А незадолго до того вторую жёлтую получил Марсело Алвес.

Оставшись в большинстве и забив, красно-синие, по признанию Федотова, расслабились. Гости, напротив, пришли в себя благодаря перестроениям Дмитрия Хохлова. И ближе к финальному свистку два резервиста соорудили ответный гол. Иван Игнатьев отдал великолепную разрезающую передачу в штрафную на ход Мигелу Силвейре, а тот не оставил шансов Торопу.

Но в концовке хозяева всё же добились своего. Причём решающий удар нанёс Антон Заболотный, допустивший необъяснимый промах в недавней кубковой встрече с «Факелом», в которой воронежцы сенсационно оказались сильнее. На этот раз форвард уверенно замкнул подачу с корнера на 89-й минуте. А в добавленное время фантастическим дальним выстрелом с лёту в девятку отметился Михаил Рядно, вышедший на замену как раз вместо Глебова. В предыдущем матче РПЛ с «Локомотивом» он ассистировал Максиму Мухину, а теперь забил дебютный мяч за ЦСКА. Более того, защитник в возрасте 17 лет и 329 дней стал одним из самых юных авторов голов в истории клуба. Опережает его в данном списке только Александр Салугин, поразивший чужие ворота в 17 лет и 27 дней.

Худший матч Ташуева в «Ахмате»

В преддверии четвёртого тура шаткими казались позиции не только Рашида Рахимова, но и Сергея Юрана, несмотря на то что он сохранил для «Нижнего Новгорода» место в элитном дивизионе. Однако старт нового сезона команда под его руководством провалила, пусть встречалась с сильными соперниками: набрала лишь очко и не забила ни одного мяча.

В непростой момент подопечные сплотились вокруг тренера и одержали важнейшую домашнюю победу над «Ахматом». Причём открыть счёт удалось уже на 56-й секунде, когда Эдгар Севикян грамотно подставил ногу под выстрел Николая Калинского. А незадолго до перерыва грубейшую помарку совершил Ясмин Челикович. Прервав прострел оппонента, он зазевался и позволил Тимуру Сулейманову выбить мяч у себя из-под ног точно в сетку. Во второй половине грозненцы пытались возродить интригу, но создали не слишком много моментов и только раз пробили в створ. Хозяева же вполне могли довести дело до разгрома. Чего стоит один промах Сулейманова, когда он, убежав от защитника, перебрасывал выскочившего навстречу Гиорги Шелию, но немного не попал.

Положение коллектива Сергея Ташуева пока тоже оставляет желать лучшего. Он стал одним из главных открытий предыдущего розыгрыша РПЛ, финишировав в топ-5, но в текущем взял всего три очка. В Кубке результаты тоже провальные — два поражения подряд. А матч с нижегородцами наставник вовсе назвал худшим за всё время, что он трудится в Чечне.