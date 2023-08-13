В «Локомотиве» раскрыли детали переговоров с «Вердером» на трансферу Тикнизяна

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ходе переговоров с немецким «Вердером» по поводу перехода Наира Тикнизяна.

«Всё находится на том же уровне. Если и есть какие‑то подвижки, то они незначительные и никак не приближают возможный трансфер. Речь и о сумме трансфера, и о бонусах, которые нас не устраивают», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Тикнизян забил четыре мяча в пяти матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее в «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну.