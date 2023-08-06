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В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры с «Вердером» по Тикнизяну

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Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов не исключил, что защитник Наир Тикнизян может продолжить карьеру в немецком «Вердере».

«Да, мы ведём переговоры с «Вердером» по трансферу Тикнизяна», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

При этом он не уверен, что футболист покинет столичный клуб в летнее трансферное окно.

«Пока не могу сказать. Мы говорим о его трансферной стоимости. Если не договоримся, то будет играть дальше у нас», — добавил Ульянов.

По информации СМИ, «Вердер» предложил «Локомотиву» €4 млн за Тикнизяна.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист забил четыре мяча в трёх матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что сан-себастьянский «Реал Сосьедад» возобновил интерес к Тикнизяну.

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