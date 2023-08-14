Ташуев: матч с «Пари НН» худший за то время, что я работаю в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Пари НН» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это худший матч за то время, что я работаю в «Ахмате». Ответственность беру на себя. Игра была бездарной в обороне, это тренерская ошибка однозначно», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0. У «Пари НН» забили Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов.

У «Ахмата» три очка и 11-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что гимнастки Аверины нанесут символический удар перед матчем РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом».