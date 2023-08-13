Гимнастки Аверины нанесут символический удар перед матчем РПЛ между «Пари НН» и «Ахматом»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины совершат символический удар по мячу перед матчем четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» — «Ахмат».

«Наши знаменитые землячки украсят своим присутствием матч между «Пари НН» и «Ахматом» и нанесут символический удар по мячу перед стартовым свистком арбитра», — говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН».

13 августа празднуют своё 25-летие Дина и Арина Аверины они родились в городе Заволжье в Нижегородской области.

Дина Аверина является серебряным призёром Олимпийских игр и 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. На счету Арины Авериной пять золотых медалей чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной.