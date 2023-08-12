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Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной

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Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной.
Дина Аверина пропустила Игры стран СНГ из-за проблем со спиной
  • РИА Новости

«Это решение с Ириной Александровной Винер приняли сразу же после Кубка сильнейших.

Я сказала, что меня беспокоит спина. Можно я буду лечиться?» — приводит слова Авериной ТАСС.

Дина Аверина является серебряным призёром Олимпийских игр и 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Игры стран СНГ проходят в Белоруссии с 4 по 14 августа.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на Играх стран СНГ.

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