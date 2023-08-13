Узнать больше

Федотов: Глебову попали в нервное сплетение около позвоночника, игрок отправлен в больницу

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что получившему травму полузащитнику Кириллу Глебову потребовалось более углублённое обследование в госпитале.

«Попали в нервное сплетение в районе позвоночника. У него не двигалась нога, поехали в больницу посмотреть, чтобы не было там более серьёзных вещей», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Глебов получил травму спины в концовке первого тайма. Футболист покинул поле только при помощи медицинской бригады. Было видно, что игрок испытывает сильную боль.

Вместо Глебова на поле после перерыва вышел 17-летний Михаил Рядно.

Ранее сообщалось, что Рядно забил дебютный мяч в РПЛ за ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить