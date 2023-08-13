Федотов: Глебову попали в нервное сплетение около позвоночника, игрок отправлен в больницу
«Попали в нервное сплетение в районе позвоночника. У него не двигалась нога, поехали в больницу посмотреть, чтобы не было там более серьёзных вещей», — цитирует Федотова «Матч ТВ».
Глебов получил травму спины в концовке первого тайма. Футболист покинул поле только при помощи медицинской бригады. Было видно, что игрок испытывает сильную боль.
Вместо Глебова на поле после перерыва вышел 17-летний Михаил Рядно.
Ранее сообщалось, что Рядно забил дебютный мяч в РПЛ за ЦСКА.