Федотов: Глебову попали в нервное сплетение около позвоночника, игрок отправлен в больницу

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сообщил, что получившему травму полузащитнику Кириллу Глебову потребовалось более углублённое обследование в госпитале.

«Попали в нервное сплетение в районе позвоночника. У него не двигалась нога, поехали в больницу посмотреть, чтобы не было там более серьёзных вещей», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Глебов получил травму спины в концовке первого тайма. Футболист покинул поле только при помощи медицинской бригады. Было видно, что игрок испытывает сильную боль.

Вместо Глебова на поле после перерыва вышел 17-летний Михаил Рядно.

Ранее сообщалось, что Рядно забил дебютный мяч в РПЛ за ЦСКА.