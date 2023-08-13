17-летний Рядно забил дебютный мяч в РПЛ за ЦСКА

Защитник ЦСКА Михаил Рядно открыл счёт забитым мячам за московский клуб в чемпионате России по футболу.

Армейцы в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле обыграли «Сочи» (3:1). 17-летний футболист отличился на четвёртой добавленной минуте к основному времени матча.

Рядно проводит второй подряд результативный матч. В прошлом туре игрок сделал голевую передачу.

Самым молодым автором гола в составе ЦСКА является Александр Салугин, который смог отличиться в 2005 году в возрасте 17 лет 27 дней. Рядно — 17 лет 329 дней.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч четвёртого тура РПЛ с «Сочи».

