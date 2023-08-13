Акинфеев не попал в стартовый состав ЦСКА на матч четвёртого тура РПЛ с «Сочи»

ЦСКА и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч четвёртого тура чемпионата России.

В составе ЦСКА с первых минут выйдут Тороп, Глебов, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Зделар, Мухин, Чалов, Заболотный.

У «Сочи» появятся Заболотный, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейской команды с «Сочи» в рамках четвёртого тура чемпионата России.