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Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»

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Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейской команды с «Сочи» в рамках четвёртого тура чемпионата России.
Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»
  • РИА Новости

«Я думаю, что у армейцев получится обыграть «Сочи», потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы», — цитирует Гришина Metaratings.

Игра между командами пройдёт 13 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

После трёх туров РПЛ красно-синие набрали шесть очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинцы с тремя очками располагаются на десятой строчке.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче четвёртого тура РПЛ.

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