Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»
- РИА Новости
«Я думаю, что у армейцев получится обыграть «Сочи», потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы», — цитирует Гришина Metaratings.
Игра между командами пройдёт 13 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.
После трёх туров РПЛ красно-синие набрали шесть очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинцы с тремя очками располагаются на десятой строчке.
Ранее Андрей Тихонов заявил, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче четвёртого тура РПЛ.