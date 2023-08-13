Гришин считает, что ЦСКА обыграет «Сочи»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейской команды с «Сочи» в рамках четвёртого тура чемпионата России.

«Я думаю, что у армейцев получится обыграть «Сочи», потому что у южан не очень хорошо построена игра. Они не так начали сезон, как хотелось бы их болельщикам. Но это не наши проблемы», — цитирует Гришина Metaratings.

Игра между командами пройдёт 13 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

После трёх туров РПЛ красно-синие набрали шесть очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинцы с тремя очками располагаются на десятой строчке.

Ранее Андрей Тихонов заявил, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче четвёртого тура РПЛ.