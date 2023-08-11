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Тихонов считает, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

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Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и «Сочи».
Тихонов считает, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ
  • РИА Новости

«ЦСКА продолжает удивлять. Армейцы очень нестабильно выступают. Сначала показали отличную игру с «Локомотивом», затем проиграли «Факелу». Наверное, это связано с проблемами с составом и большим количеством травмированных игроков. Но красно-синие играют дома, поэтому должны обыгрывать «Сочи», — заявил Тихонов в интервью RT.

Экс-нападающий отметил, что армейцы показывают хорошую игру в атаке.

«Про ЦСКА же можно говорить что угодно, но забивать они умеют, прекрасно показывает себя Чалов в последних матчах, во многом вытягивает всю команду. Думаю, что будет много опасных моментов, так как обе команды мотивированы, но забьёт только ЦСКА», — сказал амбассадор PARI.

Игра на «ВЭБ Арене» в Москве состоится в воскресенье, 13 августа, и начнётся в 20:00 мск.

После трёх туров РПЛ красно-синие набрали шесть очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Сочинцы с тремя очками располагаются на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию нападающего сборной Чили и чилийской «Универсидад Католика» Александра Аравены.

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