Карпов: ЦСКА предложил $3,3 за нападающего «Универсидад Католика» Аравену

Московский ЦСКА близок к подписанию нападающего сборной Чили и чилийской «Универсидад Католика» Александра Аравены.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, московский клуб предложил за 20-летнего чилийца $3,3.

По информации источника, нападающий пока ещё сомневается, переезжать ли ему в Россию сейчас или дождаться варианта с продолжением карьеры в Европе.

В нынешнем сезоне Аравена забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 22 матчах за «Универсидад Католика». Его контракт с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в ЦСКА.