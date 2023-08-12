«Локомотив» на последних минутах вырвал ничью в матче с «Крыльями» в 4-м туре РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в рамках четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1.

Забитым мячом в составе самарцев отметился Николай Рассказов на 86-й минуте. За хозяев гол забил Константин Марадишвили (90 + 3′).

Таким образом, «Крылья» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Локомотив» — шестой (пять).

Ранее в «Локомотиве» заявили, что Артём Дзюба присоединится к команде в ближайшее время.