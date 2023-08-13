Узнать больше

Две немосковские команды впервые возглавили таблицу РПЛ с 22 очками после четырёх туров

Короткая ссылка
«Краснодар» и «Урал» занимают две лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу после четырёх туров.
Две немосковские команды впервые возглавили таблицу РПЛ с 22 очками после четырёх туров

У «Краснодара» в активе 12 очков, а у «Урала» — десять. До конца тура ни один клуб уже не сможет опередить эти команды.

Таким образом, впервые в истории РПЛ две немосковские команды, занимают две верхние строчки таблицы, набрав суммарно 22 очка.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории одержал на старте сезона четыре подряд побед в чемпионате.

Ранее Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить