Две немосковские команды впервые возглавили таблицу РПЛ с 22 очками после четырёх туров
У «Краснодара» в активе 12 очков, а у «Урала» — десять. До конца тура ни один клуб уже не сможет опередить эти команды.
Таким образом, впервые в истории РПЛ две немосковские команды, занимают две верхние строчки таблицы, набрав суммарно 22 очка.
Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории одержал на старте сезона четыре подряд побед в чемпионате.
Ранее Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.