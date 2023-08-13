Две немосковские команды впервые возглавили таблицу РПЛ с 22 очками после четырёх туров

«Краснодар» и «Урал» занимают две лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России по футболу после четырёх туров.

У «Краснодара» в активе 12 очков, а у «Урала» — десять. До конца тура ни один клуб уже не сможет опередить эти команды.

Таким образом, впервые в истории РПЛ две немосковские команды, занимают две верхние строчки таблицы, набрав суммарно 22 очка.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории одержал на старте сезона четыре подряд побед в чемпионате.

Ранее Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.