Пименов: «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне

Бывший нападающий сборной России по футболу Руслан Пименов считает «Краснодар» одним из претендентов на золотые медали чемпионата России сезона-2023/24.

«Я изначально говорил, что это та команда, которая вместе с «Зенитом» будет претендентом на золотые медали. В общем, лидерство «Краснодара» на старте сезона не удивляет», — сказал Пименов корреспонденту «Матч ТВ».

Дубль Эдуарда Сперцяна помог «Краснодару» на выезде победить «Оренбург» в матче четвёртого тура РПЛ. 23-летний полузащитник отличился на 67-й и 89-й минутах.

«Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» — 15-й (одно очко).

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что его подопечные проявили характер в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Оренбургом».