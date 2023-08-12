Ивич отметил боевой настрой футболистов «Краснодара» в матче РПЛ с «Оренбургом»
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«Я удовлетворён результатом. Мы были лучше, чем соперник, с самого начала и до конца. У «Оренбурга» было несколько моментов, но мы владели инициативой. Хочу отметить боевой настрой своих игроков. Так мы и действовали. Это стало залогом победы», — цитирует Ивича «Матч ТВ».
Дубль Эдуарда Сперцяна помог «Краснодару» на выезде победить «Оренбург». 23-летний полузащитник отличился на 67-й и 89-й минутах.
«Краснодар» стал единоличным лидером РПЛ, набрав 12 очков. «Оренбург» — 15-й (одно очко).
Ранее сообщалось, что «Оренбург» возмутился показом матча «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» на «Матч ТВ».