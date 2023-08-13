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Радимов назвал Кордобу лучшим нападающий РПЛ

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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил выступление «Краснодара» на старте сезона-2023/24 в чемпионате России.
Радимов назвал Кордобу лучшим нападающий РПЛ
  • globallookpress.com

«Старт «Краснодара» удался. Основной состав у них очень сильный, и, конечно, Кордоба, который на острие. Думаю, он лучший нападающий в нашем чемпионате», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Накануне дубль Эдуарда Сперцяна помог «Краснодару» на выезде победить «Оренбург» в матче четвёртого тура РПЛ.

Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали максимальное количество очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.

Ранее Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

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