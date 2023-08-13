Радимов назвал Кордобу лучшим нападающий РПЛ
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«Старт «Краснодара» удался. Основной состав у них очень сильный, и, конечно, Кордоба, который на острие. Думаю, он лучший нападающий в нашем чемпионате», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Накануне дубль Эдуарда Сперцяна помог «Краснодару» на выезде победить «Оренбург» в матче четвёртого тура РПЛ.
Таким образом, подопечные Владимира Ивича набрали максимальное количество очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России.
Ранее Руслан Пименов заявил, что «Краснодар» сможет побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.