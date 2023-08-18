Гендиректор «Ахмата» назвал причины увольнения Сергея Ташуева
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«Причины расставания с Ташуевым? Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт», — цитирует Айдамирова Sport24.
15 августа «Ахмат» сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон.
18 августа стало известно, что новым главным тренером грозненского клуба стал российский специалист Мирослав Ромащенко.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».