Гендиректор «Ахмата» назвал причины увольнения Сергея Ташуева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, почему был отправлен в отставку Сергей Ташуев.

«Причины расставания с Ташуевым? Только результат и игра, никаких конфликтов в команде не было. При этом мы остались в хороших отношениях, на связи. Это жизнь, это спорт», — цитирует Айдамирова Sport24.

15 августа «Ахмат» сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон.

18 августа стало известно, что новым главным тренером грозненского клуба стал российский специалист Мирослав Ромащенко.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался возглавить «Ахмат».