«Чемпионат»: Черчесов отказался возглавить «Ахмат»

Бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не возглавит «Ахмат».

Как сообщает «Чемпионат», грозненский клуб предложил российскому специалисту возглавить команду, но тренер отказался от такого варианта.

15 августа «Ахмат» сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» рассматривает кандидатуру Юрана на должность главного тренера.