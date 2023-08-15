«Матч ТВ»: «Ахмат» рассматривает кандидатуру Юрана на должность главного тренера
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«Юран входит в шорт‑лист «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию «Пари НН», прописанную в контракте с тренером», — приводит слова источника «Матч ТВ».
15 августа грозненский клуб сообщил о расторжении контракта с Сергеем Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.
Ранее Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами.