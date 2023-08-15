Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами
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«У нас были сложные сборы в силу травматизма. Кроме того, ждали новичков. После первого сбора группа просмотровых ребят уехала, а молодежь отдали в аренду. Новички ещё не приехали, поэтому мы работали в усечённом составе», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».
15 августа грозненский клуб сообщил о расторжении контракта с Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.
После четырёх туров чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место, набрав три очка.
Ранее Ташуев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата».