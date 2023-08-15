Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев назвал причину неудачного выступления команды на старте сезона.

«У нас были сложные сборы в силу травматизма. Кроме того, ждали новичков. После первого сбора группа просмотровых ребят уехала, а молодежь отдали в аренду. Новички ещё не приехали, поэтому мы работали в усечённом составе», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

15 августа грозненский клуб сообщил о расторжении контракта с Ташуевым. Клуб и специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполнять обязанности тренера будет наставник молодёжной команды Иса Байтиев.

После четырёх туров чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место, набрав три очка.

Ранее Ташуев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата».