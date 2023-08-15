Ташуев назвал причины своего увольнения из «Ахмата»

Специалист Сергей Ташуев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Ахмата».

«Был на коне, занял пятое место — лучший результат в истории клуба. А этот сезон пошёл неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Всё упало в одну копилку. Мы завысили самооценку», — цитирует Ташуева «Газета.Ru».

Он добавил, что они поговорили с президентом клуба и расстались на доброжелательной ноте. Специалист отметил, что придёт новый тренер и встряхнёт команду.

После четырёх туров чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место, набрав три очка.

Ранее сообщалось, что Сергей Ташуев прокомментировал поражение «Ахмата» от «Пари НН».