Дзюба — об игре с «Краснодаром»: тяжело такие матчи пропускать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сообщил, что пропустит матч пятого тура с «Краснодаром».

«Тяжело такие матчи пропускать. Белой завистью завидую ребятам, потому что, мне кажется, в Краснодаре самый крутой стадион, потрясающая атмосфера. Пропускать такие матчи… Эх… Ну ничего, я уверен, что мы сможем вырвать. Так что смотрим, болеем», — сказал Дзюба на видео в социальных сетях.

Дзюба 8 августа не попал в заявку «Локомотива» на матч Кубка России с казанским «Рубином». 34-летний форвард не полетел с командой в столицу Татарстана. Бывший форвард сборной России получил повреждение 5 августа в игре третьего тура РПЛ с московским ЦСКА. Футболист не принял участия в матче с «Крыльями Советов».

19 августа «Локомотив» в гостях сыграет с «Краснодаром». Начало — 19:30 мск.

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