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Ташуев сравнил Дзюбу с новогодней звездой на ёлке

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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сравнил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу с новогодней звездой на ёлке.
Ташуев сравнил Дзюбу с новогодней звездой на ёлке
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите ёлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаёт необходимый лоск, на неё все смотрят.

Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнёры растворились на поле и стали действовать сами по себе», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Ташуев объяснил, как «Локомотиву» сдержать футболистов «Краснодара» Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна.

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