Ташуев сравнил Дзюбу с новогодней звездой на ёлке

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев сравнил нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу с новогодней звездой на ёлке.

«Чтобы описать его важность на поле, воспользуюсь следующим сравнением. Когда вы ставите ёлку перед Новым годом, то сверху обязательно водружаете звезду. Она становится значимым украшением и придаёт необходимый лоск, на неё все смотрят.

Точно так же все следят за Дзюбой. Он способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки. А когда наконечник выбыл из строя, партнёры растворились на поле и стали действовать сами по себе», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Ташуев объяснил, как «Локомотиву» сдержать футболистов «Краснодара» Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна.