Тихонов: «Локомотив» в его нынешней форме не готов показывать высокие результаты

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом».

«Совершенно очевидно, что «Локомотив» в его нынешней форме не готов показывать высокие результаты. За четыре тура в РПЛ победили только «Факел», победа над которым теряется на фоне разгрома от ЦСКА и ничьих с «Рубином» и «Крыльями».

В последнем матче обнажились огромные проблемы с обороной: самарцы спокойно проходили к воротам, нанеся более 20 ударов по воротам железнодорожников. Благо с меткостью у них беда, да и Лантратов спасал не раз. В Кубке дела обстоят чуть получше, однако минимальные победы над «Уралом» и «Рубином» — сомнительный повод для гордости. Всё нападение держалось на Дзюбе, без него вообще ничего придумать не могут. Если он не сможет выйти на игру с «Краснодаром», то пиши пропало», — заявил Тихонов RT.



Также Тихонов высоко оценил старт сезона, который выдала краснодарская команда.



«Что же касается «Краснодара», то они мощно начали сезон в РПЛ, в каждом матче набирали очки, при этом за четыре тура пропустили только от «Динамо», да и то на выезде. Думаю, «Локомотив» сейчас способен забить «быкам» максимум один мяч, но не более того. У самого «Краснодара» есть проблемы с реализацией моментов, но два-три гола вполне могут забить. Жду победы хозяев и обмена голами, мне кажется, должны побеждать 2:1 или 3:1», — добавил амбассадор PARI.

Ранее Тихонов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Спартака» и «Зенита».